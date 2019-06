Italia Under 20-Polonia Under 20: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 20 affronterà i pari età della Polonia negli ottavi dei Mondiali: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

I Mondiali Under 20 dell'Italia continuano contro i padroni di casa della , sarà infatti proprio la Nazionale che ospita la manifestazione l'avversaria degli Azzurrini negli ottavi di finale.

L' è arrivata dagli ottavi dopo aver vinto il Girone B da imbattuta: due vittorie contro e , pareggio contro il all'ultima giornata.

La Polonia invece si è qualificata tra le migliori terze, classificandosi dietro e nel Girone A con quattro punti.

Negli ultimi due precedenti l'Italia ha sempre battuto i pari età della Polonia: 4-3 negli Europei Under 19 a marzo 2018 con tripletta di Scamacca, secco 3-0 nel Torneo 8 Nazioni dedicato alle selezioni Under 20 con doppietta di Moise Kean lo scorso ottobre.

QUANDO SI GIOCA ITALIA UNDER 20-POLONIA UNDER 20

Italia Under 20-Polonia Under 20 si gioca domenica 2 giugno 2019 al 'Gdynia Stadium'. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE ITALIA UNDER 20-POLONIA UNDER 20 IN TV E STREAMING

Italia Under 20-Polonia Under 20 verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).

Anche Sky trasmetterà la partita per i suoi abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (canale 202 del satellite).

Italia Under 20-Polonia Under 20 sarà visibile in diretta su pc, tablet e smartphone per tutti su Rai Play e solo per gli abbonati a Sky su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNDER 20-POLONIA UNDER 20

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

POLONIA (4-2-3-1): Majecki; Szota, Walukiewicz, Sobocinski, Stanilewicz; Makowski, Slisz; Bednarczyk, Zylla, Skoras; Benedyczak.