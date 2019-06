Italia Under 20-Polonia Under 20 dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 20 inizia la fase ad eliminazione diretta del Mondiale: tutte le informazioni sul match degli azzurrini.

Superata agevolmente la prima fase del Mondiale Under 20, ora inizia il difficile per l' . Gli azzurrini, infatti, dovranno affrontare la prima gara ad eliminazione diretta del torneo internazionale, sfidando i padroni di casa della così da provare ad avanzare nel torneo e vivere un sogno.

Se l'Italia ha vinto il proprio girone passando agli ottavi davanti al , la Polonia è arrivata terza, riuscendo a qualificarsi come migliore terza. La squadra biancorossa ha regolato Tahiti e pareggiato contro il , ma non è riuscita ad ottenere punti contro la .

Chi passerà ai quarti di finale dovrà affrontare la vincente tra il Mali e l' , quest'ultima tra le squadre maggiormente candidate al titolo: nelle ultime edizioni a far meglio è stata però la squadra africana, terza nell'edizione del 2015.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia Under 20-Polonia Under 20: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA UNDER 20-POLONIA UNDER 20: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Itaila Under 20-Polonia Under 20 DATA 2 giugno 2019, ore 17:30 DOVE Stadion GOSiR (Gdynia) ARBITRO - TV Sky, Rai STREAMING Sky Go, Rai Play

ORARIO ITALIA UNDER 20-POLONIA UNDER 20

La gara tra Italia Under 20 e pari categoria della Polonia si giocherà alle 17:30 di domenica 2 giugno 2019: il match, valido per gli ottavi dei Mondiali Under 20 in terra polacca. Gli azzurrini dovranno così vedersela contro uno stadio che tiferà unito per i propri connazionali.

Italia Under 20-Polonia Under 20 verrà trasmessa sia su Sky, che ha acquisito i diritti dei Mondiali e trasmetterà la gara sui canali Sky Sport Uno, numero 201, e Sky Sport Mondiali 202, sia sulla Rai, in diretta televisiva tramite Rai Sport (canale 57)

Il match che vedrà contrapposte Italia Under 20 e Polonia Under 20 verrà trasmesso anche in , utilizzando l'app di Sky, SKy Go, o Rai Play, servizio della Rai: in entrambi i casi, gara visibile via smartphone, pc e tablet.

ITALIA UNDER 20-POLONIA UNDER 20 IN DIRETTA SU GOAL

Se preferite la diretta testuale di Italia Under 20-Polonia Under 20, su Goal Italia sarà possibile seguire il match dei Mondiali. Il match sarà raccontato sin dalle prime ore della giornata con l'avvicinamento alla partita, per poi proseguire con le probrabili e dunque le formazioni ufficiali. Fino ovviamente a tutte le azioni minuto per minuto da Gdynia.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

POLONIA (4-2-3-1): Majecki; Szota, Walukiewicz, Sobocinski, Stanilewicz; Makowski, Slisz; Bednarczyk, Zylla, Skoras; Benedyczak.