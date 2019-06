Italia Under 20-Polonia Under 20 1-0: Pinamonti col cucchiaio, azzurri ai quarti

Vittoria di misura per l'Italia contro la Polonia negli ottavi di finale del Mondiale Under 20: a segno Pinamonti su rigore nel primo tempo.

La freddezza dagli 11 metri di Pinamonti basta ed avanza all' per battere per 1-0 la negli ottavi di finale dei Mondiali Under 20. Gli azzurri in questo modo approdano ai quarti di finale, dove affronteranno il prossimo 7 giugno la vincente del match tra e Mali.

Nei primi 15 minuti di gioco sono i padroni di casa a farsi preferire e ad impensierire Plizzari con un tiro al volo di Zylla che sfiora il palo. A poco a poco però gli azzurri (sempre molto attenti in fase difensiva) riescono a tornare in auge, sfruttando soprattutto le fasce ed a prendere in mano le redini del gioco.

E da una punizione dalla sinistra (battuta magistralmente da Esposito) al 36' nasce il fallo di mano di Steczyk, sul quale, dopo aver consultato il VAR, l'arbitro concede il calcio di rigore, magistralmente trasformato da Pinamonti con un preciso cucchiaio.

Il goal galvanizza l'Italia, che negli ultimi 10 minuti costringe gli avversari nella loro metà campo, sfiorando il raddoppio con Scamacca.

Nella ripresa la Polonia non sembra avere forza ed idee per fare male a Gabbia e compagni, che per gran parte del tempo mantegono il possesso palla ed i ritmi bassi, sperando di trovare l'occasione giusta per il raddoppio in ripartenza.

I polacchi vivono solo di fiammate, ed in questi casi a salvare l'Italia ci pensa Plizzari, autore di ben tre interventi decisivi, il più difficile al 51' su Zylla. La squadra di Nicolato col passare dei minuti appare più stanca e permette alla Polonia di avanzare il proprio baricentro.

Non arrivano particolari patemi, ma la sofferenza sarebbe stata sicuramente minore nei 10 minuti finali se Pinamonti al 78' non avesse fallito un goal facile facile a tu per tu con Majecki.