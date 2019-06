Italia Under 20-Mali Under 20: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 20 arriva ai quarti di finale del Mondiale, dove affronta il Mali: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

L' Under 20 sogna in grande e continua la sua avventura ai Mondiali di categoria in . L'avversaria dei quarti di finale sarà il Mali Under 20, una delle sorprese di questa competizione.

Dopo aver vinto il gruppo B davanti a , e , gli azzurrini di mister Paolo Nicolato hanno eliminato i padroni di casa della Polonia agli ottavi di finale grazie a un rigore di Pinamonti, che ha freddato il portiere avversario con un cucchiaio.

Il Mali ha invece eliminato a sorpresa una delle favorite: l' . La nazionale africana ha avuto bisogno dei supplementari e di un goal in pieno recupero per portare la partita ai rigori, dove è stata infallibile.

La vincente della partita tra Italia Under 20 e Mali Under 20 affronterà in semifinale la vincente della sfida tra i pari età di e . Il sogno degli azzurrini continua.

QUANDO SI GIOCA ITALIA UNDER 20-MALI UNDER 20

Italia Under 20-Mali Under 20 si giocherà venerdì 7 giugno 2019 al 'Tychy Stadium' di Tychy. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

DOVE VEDERE ITALIA UNDER 20-MALI UNDER 20 IN TV E STREAMING

Italia Under 20-Mali Under 20 sarà visibile in chiaro in diretta grazie alla Rai su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche su Sky . Gli abbonati all'emittente satellitare su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (canale 202 del satellite). Italia Under 20-Mali Under 20 sarà visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone su Rai Play per tutti, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNDER 20-MALI UNDER 20

Nicolato va verso la conferma in toto del suo undici, avendo schivato squalifiche nei quarti di finale con la Polonia. In difesa da valutare Bettella non al meglio: pronto Del Prato. Bellanova e Tripaldelli sulle fasce, Luca Pellegrini da interno con Frattesi ed Esposito a completare il centrocampo. In avanti Scamacca al fianco di capitan Pinamonti.

Il Mali dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3: Koita in porta, davanti a lui linea a quattro con Konate e Konan sulle fasce e Kanouté e Diaby in mezzo. A centrocampo Sissoko affiancato da Camara e Traorè, davanti il pericolosissimo Sekou Koita insieme a Koné e Konte.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

MALI (4-3-3): Y. Koita; Konate, Diaby, Kanouté, Konan; Camara, Sissoko, B, Traorè; S. Koita, Koné, Konte.