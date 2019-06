Italia Under 20-Mali Under 20 dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 20 gioca il quarto di finale del Mondiale contro i parietà del Mali: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il sogno degli azzurrini continua. L' Under 20 continua a farsi strada ai Mondiali di categoria in e raggiunge i quarti di finale, dove dovrà affrontare una delle sorprese della competizione: il Mali Under 20.

I ragazzi di Nicolato hanno eliminato i padroni di casa della Polonia ai quarti grazie a un rigore di Pinamonti. Poi la sofferenza e le mani di Plizzari hanno permesso di strappare il pass. Scamacca e compagni avevano anche vinto il girone davanti a , ed , subendo un solo goal alla prima partita.

L'ostacolo Mali sarà difficile da sormontare e ne sa qualcosa l' : l'albiceleste è stata messa k.o. ai rigori dalla formazione africana, che ha agguantato il pareggio al 120' e poi vinto proprio con i tiri dagli undici metri. Nella fase a gironi è arrivato secondo soltanto dietro alla .

In questa pagina tutte le informazioni su Italia Under 20-Mali Under 20: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA UNDER 20-MALI UNDER 20: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Itaila Under 20-Mali Under 20 DATA 7 giugno 2019, ore 18:30 DOVE Stadion Miejski (Tychy) ARBITRO Ismail Elfath ( ) TV Sky, Rai STREAMING Sky Go, Rai Play

ORARIO ITALIA UNDER 20-MALI UNDER 20

Italia Under 20-Mali Under 20 si disputerà alle ore 18:30 di venerdì 7 giugno 2019: la gara è uno dei quattro quarti di finale dei Mondiali Under 20 che si giocano in Polonia.

Italia Under 20-Mali Under 20 verra trasmessa in chiaro sui canali Rai, precisamente su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). Il match potrà essere seguito anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (canale 202 del satellite). Italia Under 20-Mali Under 20 sarà visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone su Rai Play per tutti, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Go.

Il match che vedrà contro Italia Under 20 e Mali Under 20 sarà visibile anche in streaming, utilizzando l'app di Sky, SKy Go, o Rai Play, servizio della Rai: in entrambi i casi, la partiita si potrà vedere via smartphone, pc e tablet. Il servizio Rai Play è disponibile per tutti, mentre Sky Go è soltanto per gli abbonati alla pay satellitare.

ITALIA UNDER 20-MALI UNDER 20 IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal Italia potrete seguire il match dei Mondiali tramite la nostra diretta testuale. Italia Under 20-Mali Under 20 sarà raccontata sin dalla mattina con l'avvicinamento alla fischio d'inizio, poi con le probrabili formazioni e con le scelte ufficiali, arrivando poi a tutte le azioni minuto per minuto della sfida.

Solo conferme per gli azzurri: Gabbia, Del Prato e Ranieri a comporre la difesa a tre, con Bellanova e Tripaldelli sulle corsie. Luca Pellegrini si adatta ancora da interno sinistro, con Frattesi a destra ed Esposito in mezzo. Pinamonti e Scamacca davanti.

4-3-3 per il Mali, senza sorprese. Koita in porta, di fronte linea difensiva con Konate e Konan sulle fasce, Kanouté e Diaby in mezzo. A centrocampo Sissoko con ai lati Camara e Traoré, davanti Sekou Koita insieme a Koné e Konte.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

MALI (4-3-3): Y. Koita; Konate, Diaby, Kanouté, Konan; Camara, Sissoko, B. Traorè; S. Koita, Koné, Konte.