Italia Under 20-Giappone Under 20: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia affronta il Giappone nell'ultima giornata del gruppo B dei Mondiali Under 20: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo aver battuto il all'esordio e poi l' , l' Under 20 torna in campo per la terza e ultima partita del girone B dei Mondiali di categoria: di fronte agli azzurrini di Paolo Nicolato ci saranno i pari età del .

L'Italia è a quota 6 punti, a punteggio pieno nel raggruppamento e già matematicamente qualificata agli ottavi di finale. Al secondo posto, a due lunghezze di distanza, c'è proprio il Giappone, che al debutto ha pareggiato contro l'Ecuador e poi ha agevolmente superato il Messico nella seconda gara.

Insomma, si tratta di un avversario da non prendere sotto gamba. Anche perché, nonostante la qualificazione alla prossima fase già ottenuta, l'Italia vuole tenersi stretta il primo posto dall'assalto dello stesso Giappone. Il quale, a sua volta, deve conquistare almeno un punto per non correre il rischio di essere agganciato dall'Ecuador ed eventualmente superato per il criterio della differenza reti.

QUANDO SI GIOCA ITALIA UNDER 20-GIAPPONE UNDER 20

La gara tra le formazioni Under 20 di Italia e Giappone si giocherà a Bydgoszcz, in , nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 maggio: calcio d'inizio alle ore 18.00. In contemporanea si giocherà Ecuador-Messico, l'altra gara valevole per l'ultima giornata del gruppo B dei Mondiali.

DOVE VEDERE ITALIA UNDER 20-GIAPPONE UNDER 20 IN TV E STREAMING

Come tutte le partite dell'Italia, anche quella contro il Giappone sarà visibile in chiaro: a trasmetterà sarà infatti la Rai, sul canale Rai Sport. Gli abbonati avranno l'opportunità di seguire il match anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. In , infine, Italia-Giappone sarà visibile sulle applicazioni RaiPlay e SkyGo, disponibili su più di un dispositivo: pc, tablet, smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNDER 20-GIAPPONE UNDER 20

ITALIA U20 (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

GIAPPONE UNDER 20 (4-4-2): Wakahara; Sugawara, Seko, Kobayashi, Suzuki; K. Saito, Fujimoto, M. Saito, Yamada; Tagawa, Miyashiro.