Italia Under 20-Ecuador Under 20 0-1: gli azzurri chiudono al 4° posto

L'Italia Under 20 chiude al quarto posto il Mondiale di categoria dopo la sconfitta per 1-0 nella finalina contro l'Ecuador.

Dopo la dolorosa eliminazione in semifinale contro l' , l' Under 20 conclude il suo Mondiale perdendo la finale 3° e 4° posto contro l'.

Senza Pinamonti (rientrato per aggregarsi all'Under 21 prima di infortunarsi), mister Nicolato lancia Gori in attacco con Capone e dà spazio a chi ha giocato meno.

La partita non è bellissima e si gioca a rimi bassi, soprattutto nel primo tempo. A inizio ripresa l'Ecuador ha la prima grande occasione del match con Campana che colpisce il palo.

I sudamericani si rendono assai pericolosi anche con Palacios e Cifuentes, ma l'equilibrio non si sblocca e la partita si prolunga sino ai supplementari.

L'Italia avrebbe subito l'occasione di passare in vantaggio su calcio di rigore, ma Olivieri si fa ipnotizzare dal portiere avversario Ramirez.

Scampato il pericolo, l'Ecuador si getta in avanti e alla fine trova la rete che deciderà l'incontro con Mina sugli sviluppi di un corner.

Ranieri si divorerà poi il pareggio per l'Italia prima del fischio finale. Gli azzurrini chiudono dunque al 4° posto, ma rimangono i rimpianti per non aver giocato la finale più importante.