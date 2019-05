Europeo U17, il sogno dell'Italia si infrange in finale: l'Olanda stravince 4-2

Dopo un grande europeo, l'Italia U17 si arrende in finale di fronte all'Olanda, che domina il match e vince 4-2, aggiudicandosi il trofeo.

Aveva fatto sognare tutti durante il percorso, ma l'epilogo dell' U17 all'Europeo di categoria è stato tra i più duri. L' ha infatti vinto la finale con un rotondo 4-2.

La finale è stata senza storia già nel primo tempo, chiuso con un 3-0 che lasciava poco spazio a delle speranze di rimonta. I goal di Hansen, Bannis e Maatsen hanno portato avanti gli 'Oranje' e messo al tappeto un'Italia che non è riuscita a reagire.

In avvio di ripresa la musica è cambiata: ci è voluto un goal del subentrato Lorenzo Colombo per rimettere in carreggiata gli azzurrini, al 56'. Sul 3-1 l'Italia ci ha riprovato e ha sfiorato la rete che avrebbe riaperto tutto in più di un'occasione.

Al 70', però, Ünüvar ha chiuso i conti con un tiro dal limite deviato beffardamente. Il giocatore dell'Olanda era entrato in campo da pochissimi secondi. Colombo è riuscito a concedersi anche la doppietta, ma non è stato sufficiente.

Si interrompe quindi sul più bello la squadra di Nunziata, dopo 5 successi nelle 5 partite che fin qui l'Italia aveva disputato nella manifestazione Irlandese.

Per l'Italia rimane la certezza di avere tanto talento e un gruppo di giocatori tutti da seguire e far crescere. Il trofeo se lo prende l'Olanda.