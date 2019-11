Italia Under 17, colpo di coda Udogie: battuto il Messico al 94', è qualificazione

L'Italia Under 17 centra il primo traguardo parziale del Mondiale: batte il Messico al 94' grazie a Udogie e vola agli ottavi di finale.

Con un colpo di coda nel finale, l' Under 17 continua il suo percorso netto al Mondiale in . Dopo la vittoria contro le Isole Salomone, gli 'azzurrini' di Nunziata hanno battuto anche il per 2-1, grazie a un goal di Udogie al 94'.

🇮🇹🇵🇾🇲🇽🇸🇧



🏆 Where Group F stands after today's #U17WC matches — #U17WC 🇧🇷⚽️ (@FIFAcom) November 1, 2019

In campo con gli stessi undici dell'esordio, Gnonto e compagni entrano da subito in partita e già nel primo tempo hanno diverse grandi occasioni per sbloccare la gara. Forte l'opposizione del portiere Garcia, decisivo in più di una circostanza.

Anche l'estremo difensore azzurro Molla è però chiamato all'intervento chiave nei primi 45': al 38' neutralizza un rigore a Luna. I suoi compagni ringraziano e al 74' passano in vantaggio grazie a Gnonto e alla sua velocità.

Il Messico reagisce e in pieno recupero riacciuffa la partita con il sinistro di Alvarez, ma i tre punti alla fine se li prende l'Italia: combinazione tra Udogie e Oristanio, con il primo che va alla conclusione e buca Garcia per fare 2-1. Al 95' c'è anche spazio per il rosso a Rafael Martinez.

Successo decisivo per l'Italia, che guida il gruppo F a 6 punti, davanti al a 4 punti, al Messico a 1 e con le Isole Salomone a 0. La qualificazione è cosa fatta: all'ultima giornata basterà soltanto un pareggio per andare al turno successivo da prima in classifica.