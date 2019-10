Italia Under 17, anche Colombo salta il Mondiale: infortunio al piede

Non solo Esposito, trattenuto dall'Inter: nemmeno Colombo, attaccante del Milan primavera, farà parte della spedizione mondiale dell'Italia Under 17.

L’ Under 17 perde un altro pezzo prezioso, soltanto a pochi giorni dall’inizio del Mondiale di categoria che si giocherà in . Lorenzo Colombo, attaccante azzurro che gioca nella primavera del , non farà parte della spedizione a causa di un infortunio.

Ad annunciare l’assenza è stato lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram. Colombo, reduce da un’operazione, ha rimediato una frattura da stress al quinto metatarso. Il Ct Nunziata non potrà dunque contare su di lui.

“Avevo faticato tanto per conquistarmi questo Mondiale, ero rientrato bene dopo l’operazione, ma a volte il destino è crudele… A pochi giorni dall’esordio devo rinunciare al Mondiale. Microfrattura da stress al quinto metatarso, sembra tutto un brutto sogno, ma purtroppo non lo è”.

Si tratta di un'altra defezione importante per il CT Nunziata dopo che Sebastiano Esposito è stato trattenuto da Antonio Conte all' , con tanto di esordio in contro il .

Fuori ci sarà però anche Colombo, anche lui classe 2002 e reduce da una doppietta contro la all'esordio stagionale in Primavera.