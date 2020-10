Italia U21-Irlanda U21 2-0: Azzurrini più forti di tutto, decidono Sottil e Cutrone

L’Italia supera l’Irlanda U21 nel match di qualificazione agli Europei di categoria. Azzurri in campo con l’U20, più Sottil, Tonali, Cutrone e Ricci.

Più forte del Coronavirus e delle difficoltà. L’ supera per 2-0 l’ U21 e mette in cascina tre punti di platino che le consentono di riprendere proprio gli irlandesi in vetta alla classifica del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di categoria, ma con una partita da recuperare: quella con l’ .

Una Nazionale, quella scesa in campo a Pisa, che per l’occasione è stata affidata ad Alberto Bollini, visto che la FIGC nei giorni scorsi, a causa delle tante positività riscontrate nel gruppo dell’U21, ha deciso di schierare un’U20 rafforzata da quattro elementi del gruppo di Nicolato: Ricci, Tonali, Sottil e capitan Cutrone.

Prima fase del match molto equilibrata, con gli Azzurrini che puntano soprattutto sulle incursioni di Frabotta a sinistra. L’uomo più insidioso è tuttavia Sottil che, dopo essersi reso pericoloso con un calcio di punizione poco prima della mezz’ora, al 35’ ci prova ancora con una conclusione dal limite.

E’ il preludio al goal che arriva al 43’: l’attaccante del parte sul filo del fuorigioco, supera un avversario, si accentra dalla sinistra e con un gran destro a giro non lascia scampo a Bazunu. E’ l’1-0 con il quale si va negli spogliatoi.

Ad inizio ripresa è l’Irlanda ad andare vicina al goal e a dare l’impressione di poter premere sull’acceleratore, ma al 62’ è l’Italia a trovare il vantaggio: Sottil si invola sulla destra e lascia partire un cross basso verso l’area di rigore dove c’è Cutrone che con un guizzo da bomber vero anticipa il diretto avversario ed insacca il pallone che vale il 2-0.

Gli Azzurrini (cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta) si rilanciano dunque in modo importante ed ora vedono farsi meno in salita la strada che porta alla qualificazione.