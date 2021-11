L'Italia sfida la Svizzera, Mancini: "Faremo bene, potrebbe giocare Belotti"

E’ una vigilia importantissima quella che si sta vivendo in casa Azzurra. L’Italia infatti, venerdì sera affronterà la Svizzera in una sfida di qualificazione ai Mondiali del 2022 che mette in palio punti fondamentali.

Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a quota 14 in vetta al Gruppo C e il tutto quando mancano solo 180’ alla fine del cammino.

Roberto Mancini ha presentato la sfida con gli elvetici nella consueta conferenza stampa.

“Ci dispiace aver perso Immobile e Chiellini, ma questa è una fase che possono esserci più infortuni e questo è un qualcosa che vale per tutte le nazionale. Dobbiamo restare tranquilli, la nostra è una posizione positiva. Sappiamo ciò che siamo come squadra”.

Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo l’ipotesi che vorrebbe Belotti al centro dell’attacco.

“Abbiamo un allenamento oggi e poi ne avremo un altro domattina. Al di là di quale sarà la decisione che prenderemo, chiunque scenderà in campo farà bene. Quella di oggi sarà una giornata importante, negli ultimi due giorni i ragazzi hanno soprattutto recuperato. Belotti è comunque tra coloro che hanno la possibilità di giocare”.

L’Italia tornerà a giocare all’Olimpico, uno stadio che è stato molto di aiuto anche nel corso di Euro 2020.

“Giocare all’Olimpico è bello e sono sicuro che anche questa volta ci darà una grossa mano. Abbiamo giocato in questo stadio tre partite degli Europei e il pubblico ci ha sostenuto tanto. Sono sicuro che domani sarà ancora così, mi aspetto una bella partita. I ragazzi sono tranquilli e concentrati, sanno che si deve dare il massimo per vincere senza pensare a tutto il resto”.

La Svizzera non è un avversario semplice da affrontare.

“Tutte le partite vanno sempre giocate e contro la Svizzera le gare sono sempre stata complicate. Conosciamo il nostro valore e sappiano che loro giovano bene da anni. Dovremo dare il massimo, anche loro lo faranno”.

L’Italia ha perso diversi giocatori negli ultimi giorni, ma recupera Barella a centrocampo.

“Sta bene, ieri si è allenato. credo che domani possa scendere in campo”.

Mancini ha spiegato come è cambiata la Nazionale rispetto a Euro 2020.

“Non molto, abbiamo ancora dei margini di miglioramento e credo che possiamo diventare più forti da qui ai Mondiali”.

Belotti è reduce da una prima parte di stagione complicata.

“Non sarà ancora al top dal punti di vista fisico poiché viene da un infortunio importante, ma l’ho visto bene. Magari non ha ancora tutti i 90’ nelle gambe, ma sarebbe bene se riuscisse a fare i primi 60-65’”.

Anche la Svizzera si presenterà all’appuntamento priva di diversi giocatori importanti.

“Vale per tutte le Nazionali in questo momento. I problemi della Svizzera sono gli stessi nostri e di altre squadre. Non sono se cambieranno modulo, quello che so però è che non sarà facile contro di loro”.