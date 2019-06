Italia, Spinazzola lascia il ritiro: salta Grecia e Bosnia

Leonardo Spinazzola, terzino della Juventus, ha lasciato il ritiro dell'Italia per un problema fisico. Salterà le gare contro Grecia e Bosnia.

Niente da fare per Leonardo Spinazzola. Il terzino della , reduce da un problema muscolare che lo aveva già costretto a saltare l'ultima gara di campionato, adesso deve lasciare anche il ritiro dell' .

Spinazzola era stato regolarmente convocato da Mancini per il doppio impegno contro Grecia e , gare valide per le qualificazioni a , ma non ha recuperato dall'infortunio e dunque non sarà a disposizione.

Secondo 'Sky Sport' Spinazzola sta per lasciare il ritiro di Coverciano e a questo punto sabato sera sull'out sinistro di difesa dovrebbe giocare l'italo-brasiliano Emerson Palmieri, peraltro reduce dalla vittoria dell' con il di Sarri. L'alternativa è Biraghi della .

Spinazzola aveva giocato da titolare l'ultima gara ufficiale degli Azzurri contro il Liechtenstein lo scorso marzo, risultando tra i migliori in campo. La sua stagione 2018/19 però si chiude con un infortunio.

E' invece rientrato regolarmente in gruppo Moise Kean che ieri aveva saltato la partitella per un affaticamento muscolare.

L'Italia sarà impegnata sabato sera ad Atene contro la Grecia, mentre martedì 11 giugno ospiterà la Bosnia Herzegovina all'Allianz Stadium di .