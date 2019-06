Italia-Spagna Under 21, le formazioni ufficiali: Kean nel tridente con Chiesa e Zaniolo

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna Under 21: Di Biagio punta sul tridente in attacco formato da Kean, Chiesa e Zaniolo.

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.

SPAGNA (4-1-4-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aguirregabiria; Zubeldia; Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos, Soler; Borja Mayoral.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nella gara d'esordio per gli azzurri in questo Europeo di categoria, il CT Di Biagio si affida a un solido 4-3-3. In porta Meret vince il ballottaggio con Audero, prendendo così posto tra i pali. A formare la linea di difesa saranno invece Calabresi, Mancini, Bonifazi e Dimarco.

Centrocampo composto da Barella e Pellegrini, con il capitano Mandragora in regia. In attacco, gli azzurri schiereranno invece il tridente formato da Zaniolo, Kean e Chiesa.

La risponde con un 4-1-4-1, con il tecnico De La Fuente che si affida a Simon tra i pali. Nel ruolo di terzini scenderanno in campo Martin e Aguirregabiria, con Vallejo-Merè coppia di centrali.

A Zubeldia il compito di agire tra difesa e centrocampo, dove ci saranno invece Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos e Soler. L'intero peso dell'attacco sarà infine sulle spalle di Borja Mayoral.