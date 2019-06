Italia-Spagna Under 21: esordio azzurro col tridente Chiesa-Zaniolo-Kean

Italia Under 21 all'esordio all'Europeo contro la Spagna: Di Biagio si affida al tridente formato da Chiesa, Kean e Zaniolo.

E' finalmente tempo d'esordio per l' Under 21 di Gigi Di Biagio, che questa sera scenderà in campo a nel primo match valido per l'Europeo di categoria che si disputa in Italia.

Gli azzurri, come sottolineato anche dal commissario tecnico, hanno l'obbligo di provare a vincere e ad essere protagonisti fino in fondo: l'ultima vittoria risale oramai a quindici anni fa.

La formula del torneo (tre gironi da 4 squadre, passa solamente la prima di ogni girone e la migliore seconda) costringe a non commettere alcun passo falso, a partire dal match contro la forte .

Di Biagio ha scelto il 4-3-3, con il tridente d'attacco che sarà formato da Kean, Chiesa e Zaniolo (dovrebbe essere preferito ad Orsolini). Centrocampo con Mandragora in mezzo, Pellegrini e Barella ai suoi lati.

Meret tra i pali, Calabresi e Dimarco a spingere sulle fasce, Mancini e Bastoni come muro centrale.

La Spagna di De La Fuente risponde con un 4-2-3-1, dove la punta centrale sarà Borja Mayoral. Il tridente alle sue spalle è di tutto rispetto con Soler, Ceballos ed Oyarzabal.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo troviamo Merino ed il napoletano Fabian Ruiz. Simon in porta, Martin e Aaron sulle fasce, Vallejo e Merè al centro.

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral.