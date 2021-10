Italia-Spagna tre mesi dopo Euro 2020: cos'è cambiato?

A tre mesi di distanza da Euro 2020, Italia e Spagna tornano ad affrontarsi, ancora una volta in semifinale: cos'è cambiato rispetto a tre mesi fa.

Di nuovo una contro l'altra, tre mesi dopo. E sempre in semifinale. Italia e Spagna si preparano all'ennesimo faccia a faccia, con in palio una finalissima. Dopo lo scontro diretto nel penultimo atto di Euro 2020, vinto dalla Nazionale di Roberto Mancini, questa volta le due nazionali si affrontano a San Siro: chi vince porta a casa la qualificazione alla finale di Nations League, dove affronterà la vincente di Belgio-Francia.

La selezione iberica trama la propria vendetta 92 giorni dopo la bruciante eliminazione agli Europei ai calci di rigore. Dopo i goal dei due juventini Federico Chiesa e Alvaro Morata nella ripresa e i tempi supplementari senza reti, Italia e Spagna si ritrovate a giocarsi il pass per Wembley dagli undici metri. L'errore di Locatelli aveva tolto il fiato all'Italia intera, poi esplosa di gioia dopo gli errori di Dani Olmo e proprio Morata. A suggellare il trionfo a tinte azzurre e l'accesso all'ultimo atto della competizione è stato il penalty trasformato da Jorginho con la solita calma e maestria, un marchio di fabbrica del centrocampista ex Napoli e ora al Chelsea.

Dopo aver concluso al primo posto rispettivamente il gruppo 1 con Olanda, Polonia e Bosnia e il gruppo 4 con Germania, Svizzera e Ucraina, gli 'Azzurri' e la 'Roja' vanno a caccia del titolo, conquistato due anni fa dal Portogallo nella finale con l'Olanda. L'Italia sogna il bis dopo Euro 2020, mentre la Spagna vuole tornare ad alzare al cielo un trofeo a nove anni di distanza dal successo a Euro 2012, proprio in finale contro la Nazionale italiana.

Sono ben sette i cambi in casa Italia rispetto al roster che ha conquistato Euro 2020 l'11 luglio scorso a Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Roberto Mancini deve rinunciare per infortunio ai vari Belotti, Castrovilli, Florenzi e Spinazzola, a cui sono aggiunti Pessina, Toloi e Immobile dopo l'ultimo weekend di Serie A. Al loro posto, le novità nell'elenco del commissario tecnico sono Pellegrini, Kean, Calabria e Dimarco, pronto all'esordio assoluto dopo l'ottimo rendimento con la maglia dell'Inter.

Nella formazione titolare che Mancini è intenzionato a schierare a San Siro potrebbe esserci spazio per la novità rappresentata da Insigne al centro dell'attacco, con Chiesa e Lorenzo Pellegrini sugli esterni. L'attaccante classe 1991, capitano del Napoli, è pronto a prende il posto dell'infortunato Ciro Immobile.

Nella Spagna c'è da registrare la prima chiamata per Gavi, 17enne centrocampista del Barcellona. Il gioiello del club catalano è già una pedina molto importante dei 'blaugrana' sia in Liga che in Champions League e si appresta a debuttare con la nazionale maggiore nonostante la giovanissima età.

"Conosco Gavi da molti anni, è uno dei punti di riferimento della cantera del Barcellona. Non ho nessuno dubbio sul rendimento che può garantire. È un interno puro, che si rifà molto allo stile del Barcellona. Può fare cose interessanti con il pallone e senza" sono le parole pronunciare dal ct della Spagna, Luis Enrique.

Proprio come Mancini, anche l'ex allenatore della Roma deve rinunciare ad alcuni giocatori a causa di problemi fisici. Su tutte spiccano le assenze di Jordi Alba e Alvaro Morata, oltre ai vari Olmo, Gaya e Gerard Moreno, tutti nella rosa di Luis Enrique a Euro 2020.

Proprio il 6 luglio scorso, a guidare l'attacco delle 'Furie Rosse' c'era Dani Olmo, schierato nel ruolo di 'falso nueve', una pietra miliare nella filosofia di Luis Enrique. Al posto del calciatore del Lipsia, il ct è intenzionato a lanciare Ferran Torres, inventato proprio in quel ruolo da Pep Guardiola al Manchester City.

Luis Enrique ha scelto di non richiamare Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Adama Traore e Diego Llorente, puntando sulle novità Yeremi Pino, Inigo Martinez, Reguilon, Merino, Fornals, Porro e su una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'esterno ex Fiorentina e ora al Chelsea Marcos Alonso. Negli ultimi giorni, a complicare ulteriormente i piani di Luis Enrique ci hanno pensato i forfait improvvisi di Pedri e Marcos Llorente, tutti fermati da infortuni e sostituiti da Sergi Roberto del Barcellona e Bryan Gil del Tottenham.

Italia e Spagna sono pronte all'ennesimo scontro tra titani. Esattamente tre mesi dopo, a 92 giorni dalla lotteria dei rigori di Wembley, la 'Nazionale' e la 'Roja' si ritrovano una contro l'altra nel palcoscenico di San Siro: Mancini e i suoi ragazzi cercano il bis, Luis Enrique e le sue 'Furie Rosse' vanno a caccia della rivincita dopo la delusione di Euro 2020.