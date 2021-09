Italia-Spagna, Nations League: convocati e probabile formazione

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Nations League tra Italia e Spagna, valida per le semifinali.

Dopo aver trionfato agli Europei itineranti del 2021, l'Italia di Mancini prova a conquistare un altro trofeo. Davanti agli azzurri la semifinale contro la Spagna, valida per la seconda edizione della Nations Legue: la vincente sfiderà Belgio o Francia per alzare la coppa.

La gara tra Italia e Spagna arriva durante la sosta tra settimo e ottavo turno di campionato, in cui le squadre di tutto il mondo giocheranno principalmente per qualificarsi ai Mondiali 2022: in Europa, invece, Nations League, con le sue fasi finali.

Italia-Spagna si giocherà mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 20:45: ad ospitare la sfida sarà San Siro.

I CONVOCATI PER ITALIA-SPAGNA

Rispetto agli Europei, Mancini non modifica praticamente nulla: l'unica novità è rappresentata da Lorenzo Pellegrini, autore di un grande avvio in stagione, mentre sono assenti per infortunio Belotti, Castrovilli, Florenzi e Spinazzola. Fuori Cragno, Politano e Kean, tra gli ultimi ad essere esclusi da Euro 2020.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Tolói (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA-SPAGNA

Senza Florenzi, Mancini dovrebbe riproporre Di Lorenzo ed Emerson come terzini, lasciando Bonucci e Chiellini davanti a Donnarumma. A centrocampo Locatelli scalpita, ma si và verso il trio Barella-Verratti-Joginho. Berardi partirà dalla panchina, occhio a Raspadori: per ora avanti Chiesa, Immobile e Insigne.

4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Verratti, Jorginho; Chiesa, Immobile, Insigne

DOVE VEDERE ITALIA-SPAGNA IN TV E STREAMING

La sfida della Nations League, valida per la semifinale del torneo, tra Italia e Spagna sarà trasmsessa in diretta esclusiva tv e streaming dalla Rai: nel primo caso basterà sintonizzarsi su Rai 1, nel secondo accedere a Raiplay per assistere al match via tablet, pc o cellulare.