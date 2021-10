Italia-Spagna dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Spagna si sfidano per raggiungere la finale di Nations League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

ITALIA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Spagna

Italia-Spagna Data: 6 ottobre 2021

6 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Sport e Rai Play

Non sono gli Europei, bensì la Nations League. Ma quando si affrontano Italia e Spagna il fascino rimane immutato. Ed è così anche questa volta, con la nazionale di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique che, come tre mesi fa a Londra, si giocano l'accesso a una finalissima.

A Wembley, come tutti ricordano, fu l'Italia a prevalere ai calci di rigore, eliminando la Spagna e guadagnandosi l'accesso alla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra: merito della parata di Donnarumma sull'esecuzione di Morata e poi della trasformazione decisiva di Jorginho, dopo le reti messe a segno da Chiesa e dallo stesso Morata nei tempi regolamentari.

Italia e Spagna hanno concluso al primo posto i rispettivi gironi di Nations League: la formazione di Mancini ha preceduto Olanda, Polonia e Bosnia nel gruppo A della competizione, mentre quella di Luis Enrique ha avuto la meglio su Germania, Svizzera e Ucraina.

La vincente di Italia e Spagna affronterà nella finale di Nations League una tra Belgio e Francia, che si affronteranno 24 ore più tardi nella seconda semifinale. La vincente del torneo succederà nell'albo d'oro al Portogallo, che due anni fa ha avuto la meglio sull'Olanda.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Italia-Spagna: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO ITALIA-SPAGNA

La semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, supersfida che riporta alla mente le emozioni di Wembley, è in programma nella serata di mercoledì 6 ottobre 2021: si giocherà a San Siro, a Milano, con calcio d'inizio previsto per le ore 20.45.

Sarà la Rai a trasmettere in diretta tv, in esclusiva e in chiaro Italia-Spagna. Il match tra gli azzurri e le Furie Rosse, in particolare, andrà in onda su Rai Uno. La telecronaca della sfida sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito di Rai Sport, oppure al sito di Rai Play, con la possibilità in quest'ultimo caso di scaricare anche la relativa applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Italia con il consueto 4-3-3, nel quale mancheranno però i due centravanti titolari, ovvero Ciro Immobile e Andrea Belotti, esclusi dalle convocazioni in quanto infortunati: pronto Raspadori, sostenuto da Insigne e Chiesa. Pochi dubbi per il resto: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson davanti a Donnarumma, con il trio di centrocampo formato da Barella, Jorginho e Verratti. Tra gli indisponibili anche Toloi e Pessina.

Anche la Spagna adotterà lo stesso modulo, ma senza punte di ruolo, in quanto gli infortunati Morata e Gerard Moreno non sono stati convocati. In attacco potrebbe toccare a Oyarzabal, Ferran Torres e a uno tra Sarabia e Yeremi Pino. Jordi Alba e Pedri, non al meglio, non sono presenti, al pari di Marcos Llorente che è stato sostituito da Bryan Gil nella lista dei convocati.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Raspadori, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Reguilon; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia.