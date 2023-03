L'Italia non è più quella che un anno e mezzo fa vinceva Euro 2021 a Wembley: tra infortuni e scelte di carriera, il gruppo storico manca sempre.

La nazionale italiana sta attraversando un momento difficile: dopo la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e una serie di prestazioni sottotono, gli Azzurri non sembrano più quelli che un anno e mezzo fa vincevano gli europei a Wembley.

Per far fronte Roberto Mancini ha dato spazio a molti volti nuovi: da Gnonto a Retegui, fino al giovanissimo classe 2006 Pafundi, ma ha dovuto anche far fronte a diverse situazioni che di fatto hanno allontanato una parte del gruppo storico.

Giorgio Chiellini ha lasciato la nazionale e ora gioca a Los Angeles. Discorso simile per Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, che sono sempre in MLS, ma a Toronto. Anche se per loro Mancini non ha chiuso del tutto la porta, è difficile tornare a vederli in azzurro.

C'è poi la sequela di infortuni che ha colpito alcuni giocatori fondamentali: Federico Chiesa sta mettendo minuti nelle gambe solo ora, dopo un anno di stop a causa della rottura del crociato, Ciro Immobile sta vivendo una stagione difficile ed è fermo ai box, Andrea Belotti è stato convocato ma non ha trovato spazio, mentre Leonardo Bonucci, il più grande dei tre, era stato convocato, ma si è infortunato ed è dovuto rimanere in infermeria.

Uniche note positive, per quanto riguarda i campioni d'Europa del 2021, sono il rientro di Spinazzola, le ottime prestazioni di Donnarumma, che ha anche indossato la fascia di capitano nel finale con l'Inghilterra e nella sfida con Malta e, soprattutto, la prova di Matteo Pessina, primo giocatore della storia del Monza a scendere in campo con gli Azzurri e a segnare.

Insomma, alcune delle pedine più importanti sono indisponibili, ma a questi si aggiungono anche alcuni giocatori che stanno facendo bene, ma che non sono stati convocati dal CT: Zaccagni e Casale sono rimasti fuori, Udogie e Colombo sono invece stati dirottati in Under 21, mentre Zaniolo è considerato ancora lontano dalla forma ideale e avrà sicuramente modo di ritrovarsi al Galatasaray.

Certo, alcuni giocatori che non erano presenti agli Europei ora sono diventati inamovibili: Tonali, Romagnoli, Pellegrini, ma anche il giovane Scalvini, ma anche Grifo, Retegui e Gnonto, sono pedine importanti che, uniti ai senatori, possono offrire diverse alternative di livello.

Al momento però, la brillantezza dell'estate 2021 sembra perduta.

Forse, recuperando alcune delle colonne della gloriosa notte di Wembley, Mancini potrà tornare a contare su un gruppo importante, che anche nei momenti di difficoltà ha saputo trovare la quadra.