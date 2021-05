Italia-San Marino, le pagelle: Bernardeschi illumina, Politano e Pessina ne fanno due a testa

Brillano Politano e Pessina, autori di una doppietta a testa, e soprattutto Bernardeschi che mette a referto un goal e tre assist.

PAGELLE ITALIA

CRAGNO sv - Un'ora da spettatore. Mai chiamato in causa (63' MERET sv)

TOLOI 6.5 - Soglia d'attenzione sempre alta. Zero patemi.

MANCINI 6.5 - Serata di ordinaria amministrazione al centro del reparto (63' DI LORENZO 6 - segmento finale all'insegna di qualche sgroppata)

FERRARI 7- blitz su palla inattiva e goal all'esordio ufficiale in azzurro.

BIRAGHI 6.5 - Spinge con continuità sul binario mancino trovando spesso e volentieri la profondità (73' BASTONI sv)

PESSINA 7 - Si iscrive al festival del goal trovando la prima doppietta nonchè i primi centri con la maglia della nazionale ( 86' BARELLA sv )

CRISTANTE 6.5 - addomestica in favore di Bernardeschi il pallone dell'1-0. Tutto facile in cabina di regia.

CASTROVILLI 6 - ricama nel pacchetto in mediana senza strafare. Propizia il goal di Pessina centrando il palo.

BERNARDESCHI 7.5- La sblocca lui, con tanto di fascia da capitano, piazzando il mancino in buca d'angolo su scarico di Cristante. Poi confeziona tre assist nella ripresa.

KEAN 5.5 - parte come riferimento centrale prima di essere dirottato sull'esterno: non brilla (46' POLITANO 7 - Impatto devastante sul match: prima doppietta in azzurro)

GRIFO 6 - tanto movimento lungo il fronte, poche le occasioni per graffiare (63' BELOTTI 7 - Entra e lascia il segno calando il poker)

PAGELLE SAN MARINO

E. Benedettini 5; Ma. Battistini 5.5, Fabbri 5, Rossi 5, Palazzi 5 (72' Daddario sv); F.R. Tomassini 5.5 (51' Brolli 5.5), Grandoni 5, Mularoni 5.5, E.Golinucci 5, Hirsch 5.5 (51' Lunadei 5.5); Nanni 5 (83' D. Tomassini sv).

