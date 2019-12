Italia-San Marino a Cagliari: amichevole pre-Europeo il 29 maggio

Oltre a Repubblica Ceca, Germania ed Inghilterra, la Nazionale di Mancini sfida San Marino alla Sardegna Arena: si torna a Cagliari dopo 15 anni.

Non solo due avversarie per la vittoria dell'Europeo, non solo la sfida all'ostica . Nella primavera del 2020, infatti, l' di Roberto Mancini affronterà anche San Marino in vista del torneo itinerante che si giocherà a e in divese altre città continentali la prossima estate.

Il 29 maggio, ore 20:45, la Nazionale di Mancini sbarca a , in quel della Sardegna Arena, per affrontare San Marino nella probabile penultima gara prima di partire verso Coverciano e prepararsi alle tre sfide all'Olimpico di Roma per il gruppo A dell'Europeo.

Come noto l'Italia sfiderà l' a Londra il 27 marzo, mentre a il 31 la Nazionale affronterà la . In territorio italiano, ma non è stata ancora definita la sede, Immobile e soci se la vedranno contro San Marino e Repubblica Ceca, in quest'ultima occasione il 4 giugno.

Appena due i precedenti ufficiali tra Italia e San Marino, più l'incontro della Nazionale sperimentale di Ventura del 2017. Nel primo match 4-0 in quel di Cesena (era il 1992), nel secondo 4-0 a (2013). Nell'ultima gara 8-0, ma nessun carattere di ufficialità per la tessa.

L'Italia torna a Cagliari dopo ben 15 anni, con ultima vittoria nel febbraio 2005: allora la Nazionale di Lippi vinse con reti di Gilardino e Barone, poi divenuti Campioni del Mondo ad un anno e mezzo di distanza. In quel 2-0 trovarono spazio anche due idoli di casa come Ciccio Esposito e Langella.