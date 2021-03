Italia-San Marino a Cagliari il 28 maggio: test prima degli Europei

L'Italia di Mancini si avvicinerà agli Europei passando per l'amichevole contro San Marino: la gara si giocherà a Cagliari il 28 maggio.

Mentre comincia col piede giusto il suo cammino per i Mondiali del 2022 in Qatar, grazie al successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord, la Nazionale di Roberto Mancini pensa ovviamente al bersaglio grosso che insegue ormai da mesi e che diventa via via imminente: il campionato Europeo che comincerà il prossimo 11 giugno.

In attesa di conoscere gli ultimi tagli del Ct dell'Italia e la rosa definitiva che affronterà la competizione continentale, la macchina organizzativa della spedizione azzurra prosegue stabilendo i dettagli della marcia di avvicinamento a Euro 2020.

Si giocherà a Cagliari il 28 maggio la gara amichevole contro San Marino, come comunicato dalla società rossoblù. Si tratterà del ritorno sull'isola dopo 16 anni per la Nazionale maggiore e della sesta partita in totale disputata a Cagliari.

Un test sicuramente non da far tremare i polsi, ma è chiaro che alla vigilia dell'appuntamento che vale un biennio (anzi tre anni, visto lo slittamento al 2021), la priorità è prepararsi al meglio senza rischiare infortuni dell'ultim'ora.