Italia-Romania Under 19 dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Iniziano gli Europei Under 19 per la Nazionale azzurra del ct Nunziata: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ITALIA-ROMANIA UNDER 19: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Romania Under 19

Data: 18 giugno 2022

Orario: 20.00

Canale tv: Rai Sport

Streaming: Rai Play

Europei Under 19 al via. L'Italia del commissario tecnico Nunziata affronta la Romania per la prima delle tre gare della fase a gironi: nel gruppo A insieme agli azzurrini anche i padroni di casa della Slovacchia e la Francia. Le prime due classificate voleranno in semifinale.

L'Italia cerca il successo a Euro U19 vent'anni dopo l'ultima volta: nel 2003, infatti, la Nazionale che poteva contare su Chiellini, Pazzini ed Aquilani tra gli altri, riuscì a vincere il torneo continentale, aggiudicandosi il terzo titolo della sua storia.

L'articolo prosegue qui sotto

La qualificazione alla semifinale non vale solo la possibilità di sognare la vittoria dell'Europeo Under 19, ma anche l'approdo diretto ai Mondiali Under 20 del 2023. Una quinta qualificata arriverà dallo spareggio tra le terze dei due gironi (nel B sono presenti Israele, Austria, Serbia e Inghilterra).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Italia-Romania Under 19: dagli aggiornamenti relativi alle fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta e streaming.

ORARIO ITALIA-ROMANIA UNDER 19

Italia-Romania Under 19, primo match degli Europei di categoria per gli azzurrini, si giocherà sabato 18 giugno 2022 alle ore 20. Partita in programma alla DAC Arena di Dunajska Streda, Slovacchia.

Il match tra Italia Under 19 e Romania Under 19 sarà trasmesso in diretta tv al canale 57, Rai Sport, o al canale 557 per Rai Sport HD.

ITALIA-ROMANIA UNDER 19 IN DIRETTA STREAMING

Iscrivendosi gratuitamente al sito streaming della Rai, Rai Play, sarà possibile assistare in diretta a Italia-Romania semplicemente selezionando il canale Rai Sport e il match specifico in programma alle 20.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Italia-Romania sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale della partita valida per gli Europei Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ROMANIA UNDER 19

ROMANIA (4-2-3-1): Mitrovic; Coubois, Gergely, Danuleasa, Pantea; Popescu, Pandele; Tanasa, Radaslavescu, Bodisteanu; Andronache.