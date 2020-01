Italia-Repubblica Ceca, scelta la sede: si giocherà a Bologna

Annunciata la sede dell'ultima amichevole azzurra prima degli Europei: sarà Bologna a ospitare la sfida contro la Repubblica Ceca.

e il Dall'Ara riaccoglie l' , dopo averla ospitata per le gare dello sfortunato Europeo Under 21 la scorsa estate: è lì che si disputerà l'amichevole contro la in programma il 4 giugno, ultimo test per la nazionale di Mancini prima di .

A comunicare la sede del match è stata la FIGC, che attraverso il proprio sito ufficiale ha confermato la disputa della sfida contro i cechi, con calcio d'inizio alle ore 20.45.

"La Nazionale giocherà per la 22ª volta a Bologna, dove ha collezionato 15 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo precedente risale al 7 settembre 2018, al pareggio per 1-1 con la in una gara valida per la UEFA . Sono sei invece i precedenti con la Repubblica Ceca con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per parte e due pareggi, con l’ultimo successo dell’Italia (2-1) datato 10 settembre 2013 in un match valido per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2014".

Nei 21 precedenti nel capoluogo emiliano 15 vittorie dell’Italia, 3 pareggi e 3 sconfitte#VivoAzzurro pic.twitter.com/kCbg69g2gN — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) January 14, 2020

L'amichevole contro la Repubblica Ceca sarà l'ultima di quattro sfide che attenderanno l'Italia nelle settimane precedenti agli Europei: quella con l' a Londra il 27 marzo, quella con la a il 31 marzo e quella con San Marino a il 29 maggio.