Italia, ora i quarti: avversaria una tra Belgio e Portogallo

Dopo aver superato l'Austria, la Nazionale azzurra dovrà vedersela con la prima big ad Euro 2020: in palio le semifinali.

Non è stata una gara semplice come quelle della fase a gironi, nonostante un livello tecnico e generale dell'avversaria abbastanza simile a quello delle tre squadre affrontate in precedenza. La Nazionale azzurra è comunque riuscita a superare l'Austria negli ottavi di finale per 2-1, guadagnandosi un posto tra le migliori otto degli Europei.

Eliminata l'Austria ai supplementari grazie ai goal di Chiesa e Pessina (biancorossi in goal con Kalajdzic), ora l'Italia avrà di fronte una delle migliori squadre di Euro2020, ovvero la vincente tra Portogallo e Belgio: sarà questo lo scoglio più importante più qui, la prima prova impegnativa, almeno sulla carta, per la selezione di Roberto Mancini.

In un tabellone di sinistra che vede oltre a Portogallo e Belgio presenti anche i Campioni del Mondo della Francia, l'Italia dovrà ora affrontare uno tra Lukaku e Cristiano Ronaldo, bomber delle due nazionali, ma che attorno hanno diversi grandi campioni.

Se il Portogallo è la squadra Campione d'Europa in carica, il Belgio ha ottenuto il terzo posto agli ultimi Mondiali: il club di Martinez sembra essere quello più forte e probabilmente il favorito per la vittoria finale alla pari della Francia.

Nel Portogallo militano però elementi come Diogo Jota e Bruno Fernandes, nonchè Bernardo Silva: una squadra decisa a ripetersi agli Europei dopo aver fatto la storia in Francia nel 2016. Nel Belgio invece è lunga la lista dei pericoli, da Mertens a De Bruyne, passando per i fratelli Hazard.

L'Italia conoscerà la sua avversaria nella giornata di domenica, dopo la sfida di Siviglia tra Belgio e Portogallo: uno tra Lukaku e Cristiano Ronaldo, con tutti i big al loro fianco, affronteranno l'Italia il 2 luglio, in quel di Monaco di Baviera, Germania.

Da lì, la vincente sarà senza dubbio la grande favorita del torneo, considerato il big match precedente superato: in semifinale, possibilità di affrontare Francia e Spagna, con maggiore fiducia. Questioni future: prima l'avversaria, dunque il big match. Sarà il campo a dover parlare.