Italia qualificata all'Europeo con tre turni d'anticipo: non era mai successo

La Nazionale di Mancini vola all'Europeo con tre gare ancora da giocare: si tratta di un record all-time per la rappresentativa azzurra.

L' è all'Europeo 2020. Dopo il , riuscito a strappare il pass per la competizione che si svolgerà in diverse città continentali, tra cui , anche la formazione azzurra parteciperà al torneo. Un modo per provare ad esorcizzare la mancata qualificazione Mondiale del 2018.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per la prima volta nella sua storia, l'Italia è riuscita a qualificarsi all'Europeo con tre giornate d'anticipo (tra l'altro già come prima del raggruppamento). Gironi complicati e decisamente equilibrati quelli del Vecchio Continente nel corso dei decenni: poche squadre hanno raggiunto l'en-plein o comunque risultati vicini.

La Nazionale azzurra non ha grosse individualità come poteva essere quella dello scorso decennio, ma la solidità difensiva e le buone soluzioni offensive portate da Mancini hanno creato i presupposti per le sette vittorie su sette incontri.

Ottenuta la qualificazione, ora Mancini potrà sperimentare maggiormente, tentando magari di raggiungere un en-plein di successi nel girone. Al quale gli azzurri sembrebbero puntare seriamente, sopratutto per il morale in vista dell'Europeo 2020.

Un Europeo che oltre a Belgio e Italia avrà probabilmente al suo interno anche la , che ha fallito la qualificazione matematica nello stesso giorno degli azzurri in seguito al rigore messo a segno dalla Norvegia con King in extra-time.

Quella del 2020 sarà la decima partecipazione dell'Italia all'Europeo: nelle 16 edizioni è la la squadra più presente (13), dunque la (11). Quest'ultima è ancora in lotta nelle qualificazioni ma ad un passo dall'ottenere la matematica.