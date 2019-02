Italia, Quagliarella e i suoi idoli: "Montella e Shevchenko, sono cresciuto con le cassette di Maradona"

Fabio Quagliarella, tornato a Coverciano, fissa gli obiettivi della Nazionale: "Siamo l'Italia, torniamo a essere quello che siamo sempre stati".

Tornato in Nazionale grazie a una stagione strepitosa con la maglia della Sampdoria, Fabio Quagliarella ha parlato in conferenza stampa a Coverciano. Tra passato e presente, con la voglia di riportare l'Italia dove merita di stare.

Eguagliato lo storico record di Gabriel Omar Batistuta, a segno per undici gare consecutive in Serie A, l'attaccante blucerchiato ha ricevuto la convocazione del CT Roberto Mancini per svolgere lo stage con la Nazionale.

Un grande attestato di stima per la punta 36enne, con Quagliarella che si è conquistato sul campo il diritto di indossare nuovamente la maglia azzurra.

"Lavorare con serietà è il segreto. Il lavoro alla lunga paga. Ringrazio il CT per questa chiamata, è bello essere qui. Essere convocato a 36 anni è motivo di grande soddisfazione, si vede che il CT guarda a tutti, a chi fa bene e a chi merita. Ad un certo punto ho detto: ma il mister mi vuole nello staff o come giocatore? Devo navigare ovviamente a vista per l'età che ho. Ora mi ritrovo a 36 anni con tanti giovani che faranno parlare di sè".

L'attaccante napoletano si è poi soffermato ad analizzare il gioco proposto dalla Nazionale di Mancini, fissando il grande obiettivo per il futuro.

"E' una squadra molto propositiva che gioca, crea e prova a recuperare subito la palla. A prescindere dal girone, siamo l'Italia. Bisogna tornare a essere quello che siamo sempre stati. Serve l'aiuto di tutti per tornare in alto".

Una carriera contraddistinta dai tanti goal e da una straordinaria voglia di dimostrare di poter essere sempre decisivo. Insegnamenti che Quagliarella ha forse appreso dai suoi idoli.

"Non ho avuto dei modelli. Come idoli però avevo Montella e Shevchenko. Poi sono cresciuto con le videocassette di Maradona".

Nomi illustri, come anche quello di Roberto Mancini. Una vera e propria leggenda della Sampdoria che Quagliarella ritrova ora come guida tecnica in Nazionale.