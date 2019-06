Italia-Polonia Under 21 in tv e streaming: dove vederla

Italia e Polonia Under 21 si affrontano nella seconda gara del girone degli Europei: le info sul match, dove vederlo in tv, le probabili formazioni.

Vittoriose entrambe nel primo turno degli Europei Under 21, e si giocano il primo posto del Gruppo A, appannaggio probabile di chi dovesse uscire vincitore dal match di .

Gli azzurrini sono lanciati a mille dopo la bella vittoria sulla , ma non devono sottovalutare una Polonia molto quadrata, come sa bene il battuto a sorpresa all'esordio.

Gli uomini di Michniewicz mettono in vetrina i due 'italiani' Zurkowski e Kownacki, rispettivamente in forza a e : l'attaccante blucerchiato, capitano della squadra, è stato capocannoniere delle qualificazioni con 10 reti in 9 partite.

Di Biagio dal canto suo deve gestire la quantità di talento debordante dell'attuale ciclo Under 21, con scelte non facili viste le tante opzioni a disposizione. Probabile che stavolta Orsolini parta dal 1', vista la botta presa da Zaniolo, mentre è ballottaggio stretto tra Kean e Cutrone al centro dell'attacco.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-POLONIA UNDER 21

Italia-Polonia Under 21 si disputerà mercoledì 19 giugno alle ore 21.00, ancora una volta allo stadio Dall'Ara, già sede della gara contro la Spagna

DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA UNDER 21 IN TV E STREAMING

Italia-Polonia Under 21 sarà trasmessa in diretta dalla Rai, che ha acquiisito i diritti esclusivi degli Europei Under 21: appuntamento su Rai 1. La partita sarà visibile anche in gratuito collegandosi al sito RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA UNDER 21

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Kean, Chiesa.

POLONIA (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski.