Italia-Polonia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Secondo appuntamento per l'Italia Under 21 agli Europei di categoria, di fronte c'è la Polonia: le notizie sul match e dove vederlo in tv e streaming.

L' di Gigi Di Biagio arriva al match contro la , secondo appuntamento degli Europei Under 21, sull'onda della bella vittoria ottenuta all'esordio contro la .

Ugualmente lanciata la squadra polacca, che ha sorpreso il al primo turno e può contare su due talenti che giocano nella nostra , ovvero il viola Zurkowski e il sampdoriano Kownacki, capocannoniere delle qualificazioni. Da tenere d'occhio soprattutto il mancino Szymanski, classe '99 appena acquistato dalla Dinamo Mosca.

L'Italia Under 21 dell'attuale ciclo si fonda su uno zoccolo duro di giocatori già approdati in nazionale maggiore, da Barella e Pellegrini a Zaniolo, Kean e Chiesa. Di Biagio ha tanta scelta e potrebbe fare due-tre cambi rispetto alla partita con la Spagna: possibili chance dal 1' per Bastoni, Orsolini e Cutrone.

Qua sotto trovate tutte le informazioni su Italia-Polonia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA-POLONIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Italia-Polonia Under 21 DATA 19 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Stadio Renato Dall'Ara, ARBITRO Aliaksei Kulbakov (Bielorussia) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO ITALIA-POLONIA UNDER 21

Italia-Polonia Under 21 avrà il suo fischio d'inizio alle ore 21 di mercoledì 19 giugno. Teatro della sfida sarà il medesimo dell'esordio, ovvero lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

La partita tra Italia e Polonia Under 21 sarà trasmessa in dalla Rai, in diretta e in chiaro. Il canale su cui sintonizzarsi è Rai 1 a partire dalle 20.35, con telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro.

Italia-Polonia Under 21 sarà visibile in gratuito sul sito RaiPlay. È necessaria una connessione internet abbastanza veloce, cui accedere tramite il proprio Pc, tablet e smartphone.

ITALIA-POLONIA UNDER 21 IN DIRETTA SU GOAL

Qualora non possiate assistere al match tra Italia e Polonia Under 21, ma vogliate comunque essere informati in tempo reale sull'andamento della gara, potrete farlo leggendo la nostra diretta testuale su Goal. Vi accompagnermo per tutta la giornata, fino all'annuncio delle formazioni ufficiali e alla cronaca azione per azione della partita.

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

POLONIA (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski.