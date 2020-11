Italia-Polonia, le pagelle: Barella è ovunque, scomparso Lewandowski

Brilla ancora Nicolò Barella, così come Insigne, Berardi e Jorginho. Difesa che oscura un opaco Lewandowski. Malissimo Goralski.

Le pagelle di -

BARELLA 7.5 - Ormai il centrocampista dell' è un giocatore totale. Dalla squadra nerazzurra alla Nazionale, non fa nessuna differenza. Barella è ovunque: in difesa, in mezzo al campo, in proiezione offensiva

INSIGNE 7 - In grande forma Lorenzo Insigne. Nel primo goal segna un bellissimo goal, che poi viene annullato per la posizione irregolare di Belotti. Per tutta la partita è una mina vagante per la difesa della Polonia ed un punto di riferimento per i giocatori azzurri. Maturità.

LEWANDOWSKI 5 - L'attaccante polacco, ad oggi il migliore del mondo nel suo ruolo, viene incredibilmente disinnescato dalla coppia formata da Acerbi e Bastoni. Mai una giocata pericolosa, mai un'occasione da goal. Non sembra neanche Lewandowski.

JORGINHO 7 - Torna la classe al potere per la Nazionale. Dopo due rigore sbagliati con il , l'ex ritrova il goal dal dischetto con la maglia azzurra. L'Italia ha una regia sapiente e sicura con i suoi piedi.

GORALSKI 4 - Una partita disastrosa per il centrocampista polacco. Entra ad inizio ripresa e subito si rende protagonista di un fallaccio su Belotti: l'arbitro lo grazia e lo ammonisce solamente. Poi, 20' dopo, un altro fallo su Belotti ed il cartelli rosso, sacrosanto.

BERARDI 7 - Entra al posto di un buon Bernardeschi e riesce a fare quello in cui era mancato il giocatore della , ovvero incidere con cattiveria sottoporta. Classica giocara di Berardi e goal di mancino che lascia di sasso Szczesny.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6 (89' Di Lorenzo SV), Acerbi 6.5, Bastoni 6.5, Emerson 6.5; Barella 7.5, Jorginho 7, Locatelli 7; Bernardeschi 6.5 (64' Berardi 7), Belotti 6 (79' Okaka 6), Insigne 7 (89' El Shaarawy SV).

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny 6; Reca 5.5, Glik 6, Bednarek 5, Bereszynski 5.5; Moder 5 (46' Goralski 4), Krychowiak 5; Szymanski 5 (46' Zielinski 6), Linetty 6 (74' Milik 6), Jozwiak 5 (46' Grosicki 6); Lewandowski 5.