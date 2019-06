Italia, Politano lascia il ritiro: problemi alla caviglia

Matteo Politano lascia il ritiro della Nazionale Italiana per un problema alla caviglia sinistra, non sarà a disposizione di Mancini.

Matteo Politano non sarà a disposizione di Roberto Mancini e della Nazionale Italiana, per le gare di qualificazione all'Europeo contro Grecia e .

L'esterno offensivo dell' ha accusato un problema alla caviglia sinistra durante gli allenamenti, come riportato da 'Sky Sport'. Ha lasciato il raduno e tornerà a casa.

Finisce quindi in anticipo la stagione di Matteo Politano, che potrà anche andare in vacanza in anticipo rispetto ai suoi compagni di Nazionale.

Politano è in attesa anche dell'ufficialità del riscatto dall'Inter: il giocatore infatti dovrà essere riscattato dal per circa 20 milioni di euro. Operazione che sembra ad un passo dal concretizzarsi.