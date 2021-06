Italia, paura per Bonucci: problema al ginocchio, ma rimane in campo

Scacciata la preoccupazione per il numero 19 azzurro, rimasto a terra dopo 19 minuti nell'amichevole contro la Repubblica Ceca.

Sono stati momenti di ansia, per fortuna scacciata, per Leonardo Bonucci a 7 giorni dall'inizio di Euro 2020. In Italia-Repubblica Ceca il difensore bianconero si è fermato per alcuni minuti.

Grande preoccupazione nell'Italia per un problema al ginocchio rimediato dal numero 19 in un contrasto con Krmencik. Bonucci è rimasto a terra molto dolorante, circondato dallo staff medico e dai compagni.

Mancini ha immediatamente mandato a scaldare Acerbi e preparato il cambio. Bonucci però ha stretto i denti, è riuscito a rialzarsi e dopo aver camminato e messo peso sul ginocchio è tornato in campo.

Nel giro di un paio di minuti il difensore viterbese ha ripreso confidenza col campo e coi movimenti. Dopo la paura, insomma, il sollievo.