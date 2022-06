Perchè l'Italia gioca a giugno? Le partite della Nazionale senza i Mondiali

L'Italia non giocherà i Mondiali nel 2022, ma sarà impegnata in diverse sfide: il calendario degli azzurri tra giugno e settembre.

Senza i Mondiali, per l'Italia sarà comunque una seconda parte di 2022 impegnativa. La formazione azzurra, infatti, scenderà in campo spesso durante l'anno per provare a dimenticare la mancata qualificazione al torneo qatariota. Difficile da accettare, ma non ci si può fermare.

Dopo la Finalissima contro l'Argentina di inizio giugno, basti pensare che l'Italia giocherà ben altre quattro partite nello stesso mese. Non saranno le sole partite dei mesi caldi: si torna in campo a settembre per altre due partite, che renderà ancora più complicato, a conti fatti, il calendario delle squadre di club.

PER COSA GIOCA L'ITALIA?

Per la Nations League. Amichevoli praticamente eliminate e non previste per il 2022 della Nazionale azzurra, soppiantate dal girone che porterà l'Italia ad affrontare il girone di ferro C in cui sono presenti anche Germania, Inghilterra ed Ungheria.

Il gruppo C in cui è inserita l'Italia verrà interamente giocato nel 2022 tra giugno e settembre.

Italia-Germania, 4 giugno 2022 ore 20:45 - Nations League

Italia-Ungheria, 7 giugno 2022 ore 20:45 - Nations League

Inghilterra-Italia, 11 giugno 2022 ore 20:45 - Nations League

Germania-Italia, 14 giugno 2022 ore 20:45 - Nations League

Italia-Inghilterra, 23 settembre 2022 ore 20:45 - Nations League

Ungheria-Italia, 26 settembre 2022 ore 20:45 - Nations League

Il torneo UEFA, contestato da allenatori, dirigenti e giocatori dei maggiori tornei europei, permette però alle Nazionali meno in vista di avere maggiori opportunità: non solo per provare a vincere un trofeo ufficiale, andato alla Francia nella sua prima edizione, ma anche per avere più possibilità in vista dei successivi Europei.

Chi ottiene risultati importanti della Nations League può infatti volare agli Europei o ai playoff per i Mondiali grazie al posizionamento nel nuovo torneo UEFA. Insomma, se si fallisce nelle qualificazioni canoniche, il piano B porta a quanto fatto nella Nations.