Italia, parla Immobile: "Balotelli? Il ballottaggio è tra me e Belotti, poi si vedrà"

Ciro Immobile parla dal ritiro dell'Italia della concorrenza in attacco e del suo rendimento in azzurro: "Con la Nazionale ho un debito".

La partita dell' all'Olimpico di contro la Grecia sarà speciale per diversi azzurri, tra cui Ciro Immobile. L'attaccante della giocherà nel suo stadio, dove in segna a ripetizione.

Il numero 17 biancoceleste dovrà però sudarsi il posto contro Andrea Belotti, suo concorrente e altro attaccante caldo in quest'avvio di stagione. In più, l'ombra di Balotelli. Di cui Immobile però al momento non si preoccupa, come afferma in conferenza stampa.

"Ora siamo io e il Gallo, poi non si sa. Tutti hanno la possibilità di vestire la maglia dell'Italia. Per adesso il ballottaggio è tra me e Belotti. Se ci sarà un altro come Mario o altri che potranno dire la loro, saremo in ballottaggio in di più".

L'attaccante ha anche parlato del suo rapporto con la Nazionale e della voglia di colmare il debito che ha con la maglia azzurra.

"Con l'Italia ho un debito, spero di saldarlo e di fare qualcosa di importante. Ho sempre lavorato per raggiungere questi livelli, purtroppo sono mancato nelle situazioni che potevano farmi fare un salto in più. Non è stata solo colpa mia per andare al Mondiale nell'anno dei 41 gol. E' quel passo che mi manca: in A segno da tanto, sono stato capocannoniere in con la Lazio ma voglio fare qualche record in Nazionale".

Immmobile ha anche dedicato un ringraziamento speciale al Ct Roberto Mancini, che lo ha aiutato a ritrovare il goal e la serenità anche in Nazionale, dove gli è mancato il goal per lunghi periodi.