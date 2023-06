L'Italia perde Bastoni per la Nations League: Mancini convoca Buongiorno

Un attacco febbrile ferma il difensore dell'Inter, che questa mattina ha saltato l'allenamento: convocato il centrale del Torino.

Forfait per l’Italia alla vigilia della semifinale della Final Four di Nations League contro la Spagna. La Nazionale perde Alessandro Bastoni, che non farà parte della spedizione azzurra ad Enschede, dove domani andrà in scena la sfida tra la selezione di Roberto Mancini e le Furie Rosse guidate da De la Fuente.

Il difensore classe 1999 della Nazionale e dell’Inter ha saltato l’allenamento di questa mattina a causa di un attacco febbrile: dopo un consulto, il commissario tecnico Mancini ha deciso di non farlo partire con il resto della squadra alla volta dell’Olanda.

Al suo posto è stato inserito nella lista UEFA il difensore del Torino Alessandro Buongiorno che aveva preso parte al pre-raduno in Sardegna.

Inizialmente presente con Baschirotto, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, Buongiorno è stato poi escluso, salvo rientrare tra i convocati.

In tarda serata Buongiorno si aggregherà a Enschede, dopo la conferenza stampa di Roberto Mancini e Leonardo Bonucci.