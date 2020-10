Italia-Olanda dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Olanda si sfidano per la quarta giornata dei gironi di Nations League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ITALIA-OLANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 14 ottobre 2020

14 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play

Quarta giornata di che ci offre lo scontro di prestigio tra Italia e Olanda, le due big del Gruppo 1 completato da e .

Impegno casalingo per gli azzurri che nel match d'andata ebbero la meglio: decisivo il bel colpo di testa di Nicolò Barella con un gran inserimento a sfruttare il cross ben calibrato di Ciro Immobile, trasformatosi in uomo-assist nell'occasione.

Sulla panchina degli 'Orange' siederà Frank De Boer, chiamato a sostituire Ronald Koeman che è approdato al in estate.

Italia ancora in vetta al girone dopo il pareggio contro la Polonia di Lewandowski: un punto di vantaggio sull'Olanda, che a sua volta nell'ultima giornata non è andata oltre il pari contro la Bosnia.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Italia-Olanda: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-OLANDA

Italia-Olanda si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell' , nella serata di mercoledì 14 ottobre 2020. Il calcio d'inizio della sfida tra gli azzurri e gli oranje è in programma alle ore 20.45.

Anche Italia-Olanda, come tutte le partite della Nazionale azzurra, sarà trasmessa dalla Rai, detentrice dei diritti. La sfida di Bergamo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Olanda sarà visibile in diretta anche in , e non soltanto in tv: per assistere alla gara di Nations League basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l'applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi offrirà una diretta scritta di Italia-Olanda. Un paio d'ore prima del calcio d'inizio, vi introdurremo alla gara con le notizie della vigilia, le statistiche sul match e le probabili formazioni, per poi raccontarvi minuto per minuto tutto ciò che accadrà sul terreno di gioco del Gewiss Stadium.

Mancini dovrebbe riproporre Lorenzo Pellegrini nel tridente d'attacco. Immobile al centro, Chiesa a destra. Barella e Sensi mezzali ai lati di Jorginho in mediana. Florenzi e Spinazzola i terzini, Bonucci e Chiellini i due centrali di difesa. Donnarumma tra i pali. Verso la panchina Acerbi ed Emerson, Belotti è squalificato.

Schieramento speculare per De Boer: spazio al tridente offensivo composto da Berghuis e Babel a supporto di Depay. Muscoli e qualità a centrocampo con Wijnaldum e Van de Beek a fare da guardie del corpo di Frenkie De Jong. Retroguardia guidata da Van Dijk in coppia con l'interista De Vrij, l'atalantino Hateboer e Veltman sulle corsie laterali. Krul in porta. Non disponibile lo squalificato De Roon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; Wijnaldum, de Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay, Babel. Ct. De Boer