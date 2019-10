Italia, oggi i convocati di Mancini: De Rossi no, torna Zaniolo

Roberto Mancini comunicherà oggi i convocati per Grecia e Liechtenstein: torna Zaniolo, mentre non ci sarà la chiamata 'romantica' a De Rossi.

A distanza di un mese dall'ultima pausa, la Nazionale Italiana è pronta a scendere nuovamente in campo dopo la settima giornata di . Roberto Mancini è infatti atteso dalle sfide di qualificazione ad contro Grecia (12 ottobre all’Olimpico) e Liechtenstein (15 ottobre a Vaduz).

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', Roberto Mancini ha già deciso la lista dei convocati per queste due partite, ma diramerà la lista ufficiale soltanto oggi pomeriggio. Le indiscrezioni sciolgono il dubbio sulla presenza o meno di Daniele De Rossi: l'ex Capitano della non ci sarà, sia per il suo infortunio sia perché Mancini vuole puntare dritto sul gruppo avuto fino ad ora.

C'è invece un importante ritorno, dopo la "punizione" scontata all'ultimo giro: Nicolò Zaniolo farà parte dei convocati dell' . Al pari degli altri romanisti Florenzi, Mancini, Cristante e Spinazzola.

Emerson Palmieri, infortunatosi durante l'ultima pausa delle nazionali, sarà sostituito da Biraghi. Questo l'elenco dei papabili convocati da Roberto Mancini:

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini.

Difensori: Florenzi, Spinazzola, D’Ambrosio, Biraghi, Bonucci, Acerbi, Romagnoli, Izzo, G.Macini.

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Verratti, Cristante, Zaniolo, Sensi.

Attaccanti: Chiesa, Bernardeschi, Belotti, Immobile, Lasagna, Insigne, El Shaarawy.