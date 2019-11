Italia, nuova maglia away: sarà utilizzata contro Bosnia e Armenia

L'Italia utilizzerà una nuova maglia per i match con Bosnia e Armenia: dettagli dall'ispirazione rinascimentale come quella adottata un mese fa.

Ottenuta la qualificazione in ampio anticipo rispetto alla tabella di marcia, l' può pensare con tranquillità agli ultimi due impegni che la vedranno affrontare la (15 novembre) in trasferta e l'Armenia (18 novembre) in casa.

Questi due appuntamenti saranno l'occasione per testare la nuova maglia away prodotta da Puma, che ricalca quella verde adottata un mese fa: la differenza sta nel colore (questa è bianca), mentre sono nuovamente presenti i motivi rinascimentali.

Un omaggio ad un'epoca fiorente per il nostro Paese, trasposta anche nel calcio: l'ondata di talenti che ha interessato il movimento azzurro sta portando benefici inattesi se si guarda a quanto successe due anni fa, con la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di .

Da allora iniziò un percorso lungo e tortuoso ma allo stesso tempo vincente, con Roberto Mancini alla guida di un gruppo che è un mix di gioventù ed esperienza, quanto mai utile per ben figurare ai prossimi Europei.

L'obiettivo è quello di conquistare altre due vittorie per chiudere il girone nel migliore dei modi: dieci successi su altrettanti incontri sarebbero un biglietto da visita niente male, che consentirebbe di presentarsi al sorteggio in qualità di testa di serie.