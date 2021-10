Chi affronta l'Italia nella finale terzo-quarto posto di Nations League?

Dopo aver perso la semifinale contro la Spagna, la Nazionale azzurra di Mancini giocherà allo Stadium per il terzo posto.

Dopo la vittoria degli Europei, l'Italia di Mancini non è riuscita a completare uno storico 2021. La Nazionale azzurra ha fallito l'accesso alla finale di Nations League, perdendo contro la Spagna in semifinale. Per i Campioni d'Europa, solamente la finalina terzo-quarto posto.

Non sarà dunque l'Italia ad ereditare il titolo di campione della Nations League, vinta dal Portogallo nella prima edizione ed ora arrivata alle fasi finali della seconda. Spagna e si giocheranno la finale, mentre gli azzurri proveranno a rialzarsi dopo il k.o contro la Roja per accumulare punti in chiave Ranking FIFA e sorteggi.

FINALE TERZO POSTO NATIONS LEAGUE

L'Italia se la vedrà contro il Belgio nella gara per il terzo posto di Nations League. Cosa succede se gli azzurri conquistano il bronzo nel torneo? Finiranno nell'albo d'oro dietro alle due squadre impegnate nella finale di San Siro, avranno punti ranking importanti in vista dei sorteggi di Qatar 2022 (in caso di qualificazione ai Mondiali) e in teoria conquisteranno un'altra medaglia.

NATIONS LEAGUE, NUOVA MEDAGLIA PER L'ITALIA?

Ovviamente una finale terzo-quarto posto porta con sè anche delle medaglie, quelle di bronzo, per la squadra vincitrice, ma resta da capire se stavolta ci sarà una cerimonia ufficiale per assegnarle. Nel 2019, infatti, l'Inghilterra battè la Svizzera nella finalina, ma dopo il successo non ci fu nessuna premiazione.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE TERZO-QUARTO POSTO DI NATIONS LEAGUE

L'Italia scenderà in campo per la finalina di Nations League domenica 10 maggio alle ore 15: di fronte agli azzurri, allo Juventus Stadium, ci sarà il Belgio.