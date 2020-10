Italia-Moldavia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole per l'Italia di Mancini, che ospita la Moldavia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ITALIA-MOLDAVIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Moldavia

-Moldavia Data: 7 ottobre 2020

7 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Ray Play

Test amichevole per l'Italia di Roberto Mancini in vista delle due sfide di previste in questa sosta contro e . Gli azzurri guidano attualmente il girone con quattro punti dopo il pareggio ottenuto contro la e la bella vittoria in trasferta contro gli 'orange'.

Una lunghissima striscia positiva per la squadra del ct jesino: l'ultima sconfitta risale addirittura al 10 settembre 2018 contro il : da allora soltanto tre pareggi e ben 13 vittorie con lo splendido girone di qualificazione agli Europei chiuso a punteggio pieno.

Trend ben diverso per la Moldavia, che ha perso nove delle ultime dieci partite, senza riuscire ad andare in goal in sette delle nove sconfitte: nella squadra ospite l'unica rete delle ultime tre gare porta la firma di Ion Nicolaescu.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Moldavia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-MOLDAVIA

L'amichevole tra Italia e Moldavia verrà disputata mercoledì 7 ottobre alle ore 20:45. La partita è stata spostata da a Firenze per limitare gli spostamenti degli azzurri: si giocherà dunque al Franchi.

Italia-Moldavia sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, precisamente su Rai 1, con il consueto pre-partita e gli highlights dopo il fischio finale.

Il match tra Italia e Moldavia potrà essere seguito anche in diretta su Rai Play, la piattaforma web della Rai, collegandosi direttamente alla piattaforma sul sito o scaricando la relativa app su tutti i dispisitivi mobili.

Serata di test per Mancini, che darà spazio a chi ne ha avuto meno nelle ultime uscite: dentro dunque il Faraone El Shaarawy, reduce dal mancato ritorno alla , nel tridente insieme a Caputo e Berardi. Dentro anche Cristante in cabina di regia affiancato da Locatelli e Bonaventura. Acerbi e Mancini guidano la difesa.

Attacco guidato da Damascan nelle fila moldave, con Caimacov libero di svariare tra le linee alle sue spalle. Ionita guida il centrocampo con Carp e Rata. Difesa a cinque con Mudra, Posmac e Armas al centro.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

MOLDAVIA (5-3-2): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ionita; Caimacov, Damascan.