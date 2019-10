Italia, Mancini prova l'undici anti-Grecia in allenamento: 4-3-3 o 4-2-3-1

Prove tattiche nell'allenamento odierno per Roberto Mancini: il CT azzurro ha sperimentato l'undici titolare che potrebbe affrontare la Grecia.

12 ottobre 2019. Questa la data da cerchiare in rosso sul calendario, come già fatto da Roberto Mancini. Tra quattro giorni contro la Grecia l' si giocherà infatti il primo match point per strappare l'accesso ai prossimi campionati europei.

Un appuntamento che gli Azzurri non vogliono assolutamente fallire e per il quale il CT sta provando a preparare al meglio la squadra nei pochi allenamenti che restano da qui a sabato.

In particolare oggi Mancini ha sperimentato quello che potrebbe essere l'undici titolare da utilizzare contro gli ellenici, con il nodo più grande da risolvere legato alla posizione in campo di Federico Bernardeschi.

L'Italia contro la Grecia potrebbe infatti scendere in campo con un 4-3-3 oppure con un 4-2-3-1. Nel primo caso il giocatore juventino verrebbe posizionato da interno di centrocampo, nel secondo come trequartista.

Nell'allenamento odierno Mancini ha poi provato Jorginho e Verratti a centrocampo e Belotti, Chiesa e Insigne in attacco. In difesa spazio a Romagnoli e Bonucci al centro, con Spinazzola e D'Ambrosio sugli esterni. Donnarumma in porta.

A rimanere fuori dall'undici iniziale nella delicata gara contro la Grecia potrebbe dunque essere Barella, nonostante l'ottimo avvio di campionato con l' . Mancini pare infatti indirizzato verso l'utilizzo di giocatori più esperti.