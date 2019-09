Italia, Mancini a sorpresa: "Gioca Pinamonti, è il futuro della Nazionale"

Roberto Mancini in vista degli impegni azzurri contro Grecia e Liechtenstein: "Mi aspetto che qualcuno esca all'improvviso prima di Euro 2020".

Si avvicina la nuova pausa per le nazionali e Roberto Mancini studia la formazione in vista del doppio impegno contro Grecia e Liechtenstein per le qualificazioni a . L'allenatore jesino ha parlato degli attaccanti azzurri, annunciando un'importante novità.

Ai microfoni di 'Radio Deejay', il commissario tecnico dell' ha spiazzato tutti rispondendo sul nome che guiderà il reparto offensivo:

"Chi gioca tra Belotti, Immobile, Quagliarella e Balotelli ? Pinamonti, è il futuro della Nazionale. Mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all'improvviso, anche se la base della squadra è fatta".

Mancini ha poi parlato del ruolo di Zaniolo, altro grande talento italiano protagonista nella :