L’Italia di Mancini vuole il record: mai qualificata a un Europeo con tre gare d’anticipo

Battendo la Grecia sabato sera, l'Italia si qualificherebbe a Euro 2020 con tre gare d'anticipo: per gli Azzurri sarebbe un record storico.

Record. È la parola che l' di Roberto Mancini spera di poter pronunciare sabato sera al termine del match dell'Olimpico contro la Grecia . Battendo gli ellenici nella settimana giornata delle qualificazioni a , gli Azzurri strapperebbero infatti il pass per i prossimi Europei con tre gare d'anticipo.

Un risultato che per la Nazionale italiana rappresenterebbe dunque un vero e proprio record, dato che fino ad ora gli Azzurri non sono mai riusciti a qualificarsi a un campionato europeo quando mancavano ancora tre turni alla fine della fase a gironi.

In caso di successo, l'Italia infilerebbe inoltre la settima vittoria consecutiva, dimostrandosi così imbattibile in queste qualificazioni. Un risultato non scontato visto da dove gli Azzurri sono partiti dopo la clamorosa mancata qualificazione agli ultimi Mondiali di .

Per questo Mancini è deciso a centrare subito questo grande obiettivo, potendo così portare ulteriore entusiasmo in un ambiente che negli ultimi mesi è parso comunque rigenerato. Tanti i passi avanti fatti, con l'Italia che ora guarda al futuro con una faccia sicuramente più serena e positiva.

Una faccia che sabato sera spera di poter far uscire dalla sua bocca la parola record. Un termine che per una notte farebbe rima con qualificazione.