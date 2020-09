Italia, Mancini gongola: "I ragazzi sono stati straordinari, Locatelli un grande giocatore"

Roberto Mancini dopo la vittoria contro l'Olanda si gode la prestazione: "Gara perfetta? Alla fine lanciavano solo la palla lunga".

L' dopo il pareggio contro la è tornata a vincere: bel successo per uno a zero contro l' , merito del goal di Barella. La Nazionale balza in testa al gruppo 1 di Lega A, con 4 punti.

Nel post-partita, Roberto Mancini si è mostrato molto soddisfatto ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Sono soddisfatto per la mentalità e per la prestazione. I ragazzi sono stati straordinari. Basti vedere l'atteggiamento dell'Olanda, che nel finale lanciava soltanto la palla lunga a Van Dijk, che era ormai attaccante fisso. Potevamo chiuderla prima, potevamo segnare più goal, ma è andata così".

Mancini poi coccola anche Locatelli, che senza dubbio è stato uno dei migliori in campo.

"L'abbiamo chiamato perché pensiamo sia un grande giocatore e che possa migliorare. È un palleggiatore, ha fisico, ha tutto".

Infine, il commissario tecnico allarga anche le spalle dopo alcune critiche piovute per un solo pareggio in una serie infinita di successi.