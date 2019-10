Italia, Mancini punta Euro 2020: "Riprendiamoci il posto che ci spetta nel mondo"

Vincere per conquistare il pass con tre giornate d'anticipo: l' è chiamata a ben figurare all'Olimpico di contro la Grecia, per la settima vittoria che spedirebbe gli azzurri ad .

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' a poche ore dalla partita, Roberto Mancini ha rivelato di avere un solo dubbio sulla formazione che affronterà la selezione ellenica.

"Ho un solo dubbio, la presenza da titolare di uno tra Chiesa e Bernardeschi. Ci sono ancora quattro ore, vedremo. E' una questione tattica per avere in campo un mancino che può risultare sempre utile, Probabilmente non sarà come a Italia '90 ma spero di vedere uno stadio pieno. Dobbiamo provare a migliorare come squadra".