Italia, Mancini dà la carica: "Vogliamo vincere gli Europei"

Il CT della Nazionale Roberto Mancini fissa l'obiettivo dell'Italia: "Abbiamo un grande passato e vogliamo vincere gli Europei".

L' dei record di Roberto Mancini, dopo le undici vittorie consecutive nel girone di qualificazione, si affaccia ad con grande fiducia. Il CT Azzurro è sempre più convinto della rosa italiana.

L'allenatore della Nazionale italiana ha parlato al 'Leadership Institute' di Riyad davanti ai tecnici del campionato saudita, rispondendo alle loro domande. L'argomento più gettonato, comprensibilmente, è stato quello relativo ai prossimi Europei itineranti che vedranno esordire l'Italia contro la allo stadio 'Olimpico' di . Il 'Mancio' non si è nascosto ed ha fissato l'obiettivo.

"Vogliamo vincere gli Europei. La situazione è difficile ma dipende da noi, se in questi sei mesi miglioreremo. Ci sono Nazionali più forti ma una partita è aperta a ogni risultato: anche quando affronti qualcuno più forte succede, crediamo nelle nostre qualità e l'obiettivo è il campionato d'Europa. Italia, , , , partono sempre per vincere. Dobbiamo partire per vincere anche se siamo più indietro, gli altri hanno iniziato prima ma quando parti, devi puntare all'obiettivo massimo. La Nazionale italiana ha un grande passato e vogliamo un grande futuro".

Ripensare alla situazione umorale dei tifosi italiani nei confronti della Nazionale quando Mancini ha accettato l'incarico da commissario tecnico rende bene l'idea dell'impresa compiuta dall'ex allenatore di e City. La sfiducia era ormai il sentimento più diffuso e la ferita per la mancata qualificazione al mondiale di bruciava ancora. Adesso la situazione si è capovolta: l'entusiasmo la fa da padrone e ambire alla vittoria dell'Europeo non suona come un'eresia.