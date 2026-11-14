Italia, Mancini: "Calafiori da valutare, Dimarco ala è un'idea che avevo da tempo. Belgio come la Francia, ero positivo già dopo il ko dell'andata"

Due risultati su tre, ma la voglia di ottenerne uno solo, la vittoria. L'Italia di Roberto Mancini si giocherà domani contro il Belgio, a partire dalle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, le chance di qualificarsi alla fase finale della Nations League 2026/2027.
Con la vittoria sulla Francia gli Azzurri si sono portati in vetta al gruppo 1 della Lega A del torneo e si sono anche tenuti il vantaggio di un punto sul Belgio che consentirebbe anche in caso di pareggio di qualificarsi a prescindere dal risultato dei francesi.
Il Belgio è però la squadra che è riuscita ad imporre agli azzurri una sonora sconfitta nella gara d'andata e per questo oggi, presentando la gara a Sky e in conferenza stampa, il ct Mancini ha predicato calma nonostante l'orgoglio di questa chance.
ORGOGLIO - "Essere qua e giocarci la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che i ragazzi hanno fatto fino a oggi. Non sarà semplice, il Belgio è un'ottima Nazionale".
IL KO DELL'ANDATA - "Io ero abbastanza positivo anche dopo la sconfitta dell'andata: secondo me la squadra aveva fatto una partita diversa nel secondo tempo, poi nel complesso forse il Belgio meritava di vincerla".
BELGIO COME LA FRANCIA - "Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Credo che il Belgio sia una squadra formata da giocatori bravi tecnicamente e veloci, non si discosta molto dalla Francia.
DUBBI DI FORMAZIONE - "Dubbi per la rifinitura? Domani mattina vediamo, oggi i ragazzi hanno fatto un allenamento defaticante e valuteremo domani le condizioni. Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Sicuramente 2 cambi li faremo (Cambiaghi e Frattesi), ma dobbiamo valutare chi ha bisogno di riposare".
CALAFIORI E DIMARCO ALA - Sì, dovremo valutarlo domani. Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante.
OCCHIO AL BELGIO - "Gara pericolosa? Sicuro, perchè è l'ultima. Partiamo con un leggero vantaggio, ma non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Sarà una bella partita contro una squadra che al Mondiale è uscita con la Spagna solo all'ultimo minuto"