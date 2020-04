Italia, Mancini apre a De Rossi nello staff: "C'era un discorso in piedi"

Roberto Mancini pensa all'inserimento di Daniele De Rossi nello staff tecnico azzurro: "C'era un discorso prima che partisse per l'Argentina".

L'Europeo slitta di un anno e slittano i programmi di Roberto Mancini, che avrà ora ulteriore tempo per fare nuove valutazioni sul gruppo che affronterà la competizione. Nello staff potrebbe essere inserito anche un senatore azzurro come Daniele De Rossi, reduce dalla breve esperienza in .

Ai microfoni di 'Sky Sport', il ct italiano parla del possibile inserimento dell'ex giallorosso nello staff tecnico azzurro:

"Con lui ci avevo parlato prima che decidesse di fare la sua esperienza in Argentina, c’era questa possibilità, poi è saltato tutto ma in futuro non si sa mai, tutto è possibile".

