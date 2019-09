Italia, Mancini a sorpresa: "La loro espulsione ci ha penalizzato"

Roberto Mancini ha parlato dopo la vittoria per 3-1 contro l'Armenia: "Chiesa e Bernardeschi devono fare di più, ma siamo in ritardo di condizione".

"Lo avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Non abbiamo iniziato bene, poi ci siamo ripresi e potevamo chiudere anche il primo tempo in vantaggio. La loro espulsione ci ha penalizzato, perché in dieci si sono chiusi tutti in difesa.

Non siamo presuntuosi, abbiamo giocato come potevamo. Oggi era difficile giocare: noi abbiamo due partite di campionato nelle gambe, loro sono a metà stagione. Le mie non sono frasi tanto per dirle, sono verità.

Bernardeschi e Chiesa devono fare di più, devono fare meglio. Ma questo è soprattutto un problema di condizione fisica. La cosa importante che vedo è che i ragazzi ci mettono sempre al massimo.

Il rosso di Verratti? Giocherà Sensi vorrà dire, così almeno avete un giocatore sicuro per le probabili formazioni".

