Italia-Macedonia del Nord, i convocati di Mancini: fuori Belotti, Scamacca e Zaniolo

Manca sempre meno alla semifinale del playoff mondiale tra Italia e Macedonia del Nord: stasera al 'Barbera' di Palermo gli azzurri giocheranno una delle partite più importanti della storia recente, che potrebbe valere la qualificazione alla finale contro una tra Portogallo e Turchia.

Un appuntamento a cui prenderanno parte solo in 23, con alcune esclusioni eccellenti rispetto alla lista iniziale comunicate dal sito della FIGC: a Palermo siederanno in tribuna Belotti, Scamacca (messo ko forse da un problema fisico) e Zaniolo.

Oltre a loro tre, non saranno presenti in campo e in panchina nemmeno Bonucci, Luiz Felipe, Locatelli (appena guarito dal Covid-19), Sensi, Zaccagni, Biraghi e Gollini.

LA LISTA DEI CONVOCATI PER ITALIA-MACEDONIA DEL NORD:

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).